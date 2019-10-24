Президент Турции не исключил, что конец ЕС наступит очень скоро

БАКУ /Trend/ - Конец Европейского Союза (ЕС) наступит очень скоро и причиной этому — двойные стандарты, которые это структура применяет в отношении ряда стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган с глубоким сожалением отметил, что страны ЕС, вопреки реалиям, преподносят операцию «Источник Мира» не как, направленную против терроризма и террористов, но — против этнических курдов.

«Турция не впервые сталкивается с двойными стандартами ЕС. Военная операция на севере Сирии не направлена против какого либо народа» - сказал Эрдоган.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени, истек период, отведенный на прекращение боевых действий в ходе военной операции «Источник Мира» на севере Сирии.

Ранее, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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