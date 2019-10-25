Эрдоган намерен посетить США 13 ноября

БАКУ /Trend/ - Солидарность Турции, России и Ирана предотвратила превращение Идлиба в кровавое озеро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Комментируя контртеррористическую операцию "Источник мира", осуществляемую ВС Турции на севере Сирии, турецкий лидер подчеркнул, что она направлена против террористической организации РПК/YPG, а не этнических курдов. "Мы не враги с курдами, они наши братья. Мы не воюем с ними. Наша проблема – террористы", - сказал Эрдоган.

По его словам, одним из главных достижений операции стало формирование между сирийскими районами Телль-Абъяд и Джераблус (вдоль турецко-сирийской границы) "коридора мира" глубиной в 10 км.

При этом он отметил, что в успешном проведении операции "Источник мира" немалую роль сыграло вооружение турецкого производства. В частности, указал Эрдоган, турецкие БПЛА существенно "облегчили" операцию.

Глава государства добавил, что Анкара ожидает от международного сообщества поддержки в восстановлении регионов, очищенных от террористов.

Затронув тему турецко-американских договоренностей по Сирии глава турецкого государства подчеркнул, что Турция "вела переговоры и достигла договоренности с Соединенными Штатами, а не с террористической организацией YPG/РПК".

Президент Эрдоган подчеркнул также, что "тяжелое вооружение террористической организации YPG / РПК должно быть передано члену НАТО – Турции".

Эрдоган отметил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует в отношениях с ним "искренность и максимальную честность".

Глава государства сообщил, что делегация Турции 13 ноября посетит США, где обсудит последние события на севере Сирии и двусторонние отношения. "Господин Трамп объявил об отмене санкций (антитурецких санкций – ред.). Таким образом, не осталось обстоятельств, препятствующих нашему визиту в США 13 ноября", - сказал президент Эрдоган.

Эрдоган также призвал США выдать Турции внесенного в "красный бюллетень" Интерпола одного из главарей террористов YPG/РПК, известного под кодовым прозвищем Мазлум.

Турецкий лидер коснулся и ситуации с сирийскими беженцами, нашедшими приют на территории Турции. "Если мы откроем двери для беженцев в Европу, то она столкнется с очень внушительным потоком мигрантов", - предупредил президент Эрдоган.

В ходе беседы турецкий лидер раскритиковал деятельность Лиги арабских государств, констатировав, что она "не смогла решить ни одной проблемы исламского мира".

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