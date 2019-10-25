Турция заверила ООН в обеспечении безопасности гражданских лиц в ходе операции в Сирии

25 октября 2019 02:25 (UTC+04:00)

ООН получила от властей Турции заверения в обеспечении безопасности гражданских лиц в ходе операции "Источник мира". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.

"ООН получила подтверждение от властей Турции, что они делают все возможное для защиты мирных жителей и необходимой для них инфраструктуры", - информировала она.

"ООН по-прежнему глубоко обеспокоена возможностью дальнейших враждебных действий на границе Турции и Сирии, его воздействием на гражданских лиц, включая появление новых беженцев", - отметила Мюллер.

Представитель ООН напомнила, что за две недели с момента начала операции Турции "Источник мира" 180 тыс. человек были вынуждены покинуть регион ее проведения. "Более 10 тыс. человек вынуждены были бежать в Ирак", - добавила она.

Как указала представитель ООН, операция также ухудшила гуманитарную ситуацию в регионе. "В регион должен быть обеспечен безопасный и быстрый гуманитарный доступ ООН и других международных организаций", - призвала Мюллер.

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