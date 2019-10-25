Территориальная целостность Сирии - приоритет для Турции – Чавушоглу

25 октября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Территориальная целостность Сирии - приоритет для Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, военная операция «Источник мира» направлена против террористов на севере Сирии.

Чавушоглу добавил, что Турция решительно настроена в борьбе с террором.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек период, отведенный на прекращение боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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