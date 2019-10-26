Турция не проводит политику этнической чистки на севере Сирии – глава минобороны

26 октября 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Военная операция «Источник мира» на севере Сирии направлена против террористов и не преследует цели этнической чистки, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словом Акар, ВС Турции в рамках операции «Источник мира» не использовали химической оружие.

Он отметил что в настоящее время ВС Турции следит за выводом отрядов YPG/PYD с севера Сирии, согласно сочинскому соглашению.

Отметим что, 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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