Один турецкие военный погиб в ходе операции "Источник мира"

27 октября 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один турецкий военный погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела со стороны террористов РПК в районе Расулайн Сирии, сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

"Один служащий ВС Турции погиб, еще пятеро получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков РПК в ходе операции "Источник мира" в сирийском районе Расулайн", - говорится в заявлении.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

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