В Турции заявили, что "с гордостью помогли" США ликвидировать главаря ИГ

27 октября 2019 20:25 (UTC+04:00)

Турция с гордостью оказала поддержку Соединенным Штатам в операции в Сирии, в ходе которой, как заявил президент США Дональд Трамп, был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье агентству Reuters руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Турция с гордостью помогла США, нашему союзнику по НАТО, предать правосудию известного террориста. Мы работали с нашими друзьями и союзниками для уничтожения террористов, будучи членом международной коалиции по борьбе с ИГ. Турецкие граждане потеряли своих отцов, матерей, сыновей и дочерей в борьбе с терроризмом. Сегодня мы вспоминаем мирных граждан и наших военных героев, которые погибли от рук Абу Бакра аль-Багдади и отдали свои жизни, чтобы защитить мир от террористов ИГ", - отметил он.

Алтун также призвал "без замедления объединиться, чтобы победить все террористические группировки в регионе". "Турция продолжит тесно сотрудничать с США и другими по вопросам борьбы с терроризмом во всех его проявлениях", - добавил он.

Ранее в воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции.

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