Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

28 октября 2019 02:55 (UTC+04:00)

Ликвидация главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади является поворотной точкой в совместной борьбе с терроризмом, Турция продолжит вносить вклад в нее, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Убийство главаря ИГ* знаменует собой поворотный момент в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция будет и впредь поддерживать антитеррористические усилия, как она это делала в прошлом. Заплатив самую дорогую цену в борьбе с ИГ*, РПК (Рабочая партия Курдистана) и другими террористическими организациями, Турция приветствует такое развитие событий", - написал Эрдоган в Twitter. Он добавил, что "решительная борьба с терроризмом в духе союзничества принесет мир всему человечеству".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ*.

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