Минобороны Турции об освобожденном сирийском городе Телль-эль-Абьяд

28 октября 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сирийском городе Телль-эль-Абьяд, который был освобожден от террористов в рамках военной операции «Источник мира», регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, пишет в понедельник Trend со ссылкой на сообщение министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается что, в настоящее время над городом полностью установлен контроль и местное население поддерживает указанные мероприятия ВС Турции.

Также сообщается что, население, которое ранее покинуло Телль-эль-Абьяд, также возвращается в город из окрестностей.

Отметим, что 22 октября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы, из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев)
Твиттер: @rhafizoglu

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