Греческое судно в Турции оштрафовано на сумму свыше $400 тыс.

28 октября 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Греческое грузовое судно «NEPTUNE ITHAKI» было оштрафовано в Турции на сумму свыше 400 тысячи долларов (2,571 миллиона лир). Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что грузовое судно «NEPTUNE ITHAKI» оштрафовано в порту «Ford Limanı» в Измитском заливе, по причине загрязнения воды.

В сообщении отмечается, что в течение 10 месяцев 2019 года в Турции были оштрафованы 10 судов на сумму 11 миллионов турецких лир.

Официальный курс на 28 октября составляет 5.7688TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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