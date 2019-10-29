В Стамбуле предотвращен крупный теракт

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле, в ходе проводимой разведкой Турции спецоперации предотвращен крупный теракт, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, в ходе спецоперации были задержаны трое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракт в районе Фатих, во время народных шествий в честь 96-летия турецкой республики.

Отметим, что сегодня, в ходе спецоперации в турецкой провинции Бурса, были задержаны 26 членов террористической организации ИГ.

Среди задержанных 12 граждан Сирии, имена которых не разглашаются.

Накануне, в ходе спецоперации в Анкаре, были задержаны 20 иностранных граждан - членов ИГ.

Отметим, что в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг 12 июня текущего года были задержаны 19 боевиков ИГ.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в этой связи в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает в целях ликвидации террористов и исходящих от них угроз», - отметил Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались поиском источников для финансирования террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными более 500 тысяч долларов США и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман — один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа, на юго-востоке Турции, 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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