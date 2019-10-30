Посол США в Турции вызван в МИД

30 октября 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с принятием в Палате представителей США проектов резолюций по поводу т.н. "геноцида армян". Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Саттерфилду был выражен протест в связи с этим.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого "геноцида армян".

По словам Чавушоглу, тем самым США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала их планам, проведя операцию "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Если они верят, что таким образом отомстят, то они ошибаются. Данное позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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