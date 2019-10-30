США хотят отомстить Турции – Глава МИД

30 октября 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend – Принятием проекта резолюции о событиях 1915 года США хочет отомстить Турции, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По слова Чавушоглу данная резолюция не имеет никакой юридической силы для Анкары.

Он отметил что, Турция ответит Вашингтону в связи с принятием антитурецкой резолюции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого "геноцида армян".

По словам Чавушоглу, тем самым США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала их планам, проведением операции "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи планы были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Если они верят, что таким образом отомстят, то ошибаются. Данное позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики — Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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