МИД Турции вызвал посла Франции

31 октября 2019 22:07 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Турции вызвало в четверг посла Франции Шарля Фриса в связи с принятием французским парламентом резолюции с осуждением турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В наше министерство был вызван посол Франции, чтобы высказать ему наши переживания из-за принятого французским парламентом решения об операции "Источник мира", - сказал собеседник агентства.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло на своем заседании в среду резолюцию с осуждением военной операции Турции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Нацсобрание Франции заявляет, что "скорбит" по "многим сотням погибших" и напоминает, что около 300 тысяч человек "находятся в настоящее время на дорогах изгнания". Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал принятие этой резолюции, подчеркнув, что "ситуация остается очень тревожной" и грозит тем, что "будут сведены на нет пять лет борьбы международной коалиции против "Исламского государства".

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