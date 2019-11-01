Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Анкара освободила 18 задержанных сирийских военнослужащих и передала их России, сообщает министерство обороны Турции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.

Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

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