Турция вернет ранее задержанных террористов ИГ в страны происхождения – Глава МВД

4 ноября 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция вернет ранее задержанных террористов организации «Исламское государство» (ИГ) в их станы. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, Турция не намерена держать этих террористов у себя даже если их будут лишать гражданства.

Он также отметил, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Министр сообщил, что в ходе антитеррористической операции «Источник Мира» на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили свою приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября из Турции на сирийскую сторону границы (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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