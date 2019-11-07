Москва не выполнила обязательства перед Анкарой - президент Турции

7 ноября 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ Москва не выполнила обязательства перед Анкарой по поводу вывода террористов YPG/PYD, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана на севере Сирии все еще остаются террористы YPG/PYD, которые периодически обстреливают ВС Турции.

Он отметил, что ВС Турции и России продолжают вести патрулирование на севере Сирии.

«Турция связана соглашениями с Россией, которые были достигнуты в рамках переговоров по борьбе с терроризмом», - сказал президент.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили свою приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября со стороны Турции на сирийскую сторону границы (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу отрядов YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановлении военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu

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