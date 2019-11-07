Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)

7 ноября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Неизвестный в Стамбуле покончил с жизнью в здании прокуратуры. Об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что неизвестный, возраст которого составляет примерно 30-35 лет, бросился с шестого этажа здания. Причина суицида неизвестна, не смотря на все усилия врачей, мужчине не удалось спасти жизнь.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
  • Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
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