Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ Неизвестный в Стамбуле покончил с жизнью в здании прокуратуры. Об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что неизвестный, возраст которого составляет примерно 30-35 лет, бросился с шестого этажа здания. Причина суицида неизвестна, не смотря на все усилия врачей, мужчине не удалось спасти жизнь.
О других деталях инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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