БАКУ /Trend/ - Турция продолжает доставлять гуманитарную помощь на север Сирии в район Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, очищенные от террористов YPG/PYD. Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении отмечается, доставка гуманитарной помощи осуществляется посредством управления по устранению последствий ЧС Турции (AFAD).

По данным СМИ в настоящее время в городе также возобновлена работа школ и детсадов, которых ранее террористы использовали в качестве штабов.

Отметим что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , сказал что , в настоящее время два крупных города - Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн очищены от террористов и находятся под полным контролем ВС Турции.

Напомним, что девятого октября президент Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

22 октября президент Турции Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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