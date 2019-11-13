Трамп обсудит с Эрдоганом увеличение объема торговли США и Турции до $100 млрд

13 ноября 2019 22:12 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность увеличения торгового оборота между странами до 100 млрд долларов.

Об этом американский лидер заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем значительно наращивать объем торговли с Турцией", - сказал Трамп. "Мы полагаем, что можем достичь 100 млрд долларов, сейчас у нас около 20 млрд долларов", - добавил он.

Американский лидер отметил, что это будет одной из тем встречи.

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