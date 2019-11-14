В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа произошел взрыв на складе боеприпасов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что два взрыва произошли на складе боеприпасов 20-й танковой бригады. В результате происшествия пострадали 16 военнослужащих.

Губернатор провинции заявил, что причина взрывов неизвестна.

Пострадавшие в результате взрыва были госпитализированы. Пожар взят под контроль и полностью обеспечена экологическая безопасность в зоне инцидента.

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