В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа произошел взрыв на складе боеприпасов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что два взрыва произошли на складе боеприпасов 20-й танковой бригады. В результате происшествия пострадали 16 военнослужащих.
Губернатор провинции заявил, что причина взрывов неизвестна.
Пострадавшие в результате взрыва были госпитализированы. Пожар взят под контроль и полностью обеспечена экологическая безопасность в зоне инцидента.
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