Эрдоган: Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией

БАКУ /Trend/ - Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия. Об этом, как передает Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав", - отметил он.

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