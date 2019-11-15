Эрдоган: Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией

15 ноября 2019 01:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия. Об этом, как передает Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав", - отметил он.

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