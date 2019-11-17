На вооружение ВС Турции поступят дроны Songar

БАКУ /Trend/ - Первая партия вооруженных беспилотников системы Songar вскоре поступит на вооружение ВС Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Система Songar – это малоразмерная система БПЛА турецкой компании ASİSGUARD, оснащенная стрелковым оружием и обладающая способностью сбрасывать бомбы.

Дроны способны выполнять несколько задач: определение зоны поражения, нейтрализация противника, передача изображения в режиме реального времени.

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