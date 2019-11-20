БАКУ /Trend/ - У турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился 94 километрах к востоку от турецкой провинции Ван и в 165 километрах к западу от иранского города Табриз. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

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