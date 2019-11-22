Обнародовано количество и тоннаж судов, прибывших в порты Турции в октябре этого года

22 ноября 2019 11:05 (UTC+04:00)

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