В Турции заявили, что операция на севере Сирии будет продолжена до полного достижения цели

26 ноября 2019 23:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Операция «Источник мира» на севере Сирии будет продолжаться до тех пор, пока она не достигнет своей цели.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Операция, способствующая установлению атмосферы мира и стабильности в регионе, будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель, а также будут приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам", - отмечается в заявлении.

В Совете подтвердили, что Турция продолжит решительную борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) и открыта для любого сотрудничества в этом направлении.

Отметим, что 22 октября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы, из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

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