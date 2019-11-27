Экспорт из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан превысил $800 млн (эксклюзив)

27 ноября 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года объем экспорта из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан составил 891,045 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, за указанный период экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 17,95 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 732,384 миллиона долларов.
"В январе-октябре 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан вырос на 9,42 процента, по сравнению с десятью месяцами 2018 года, и составил 104,716 миллиона долларов", - заявили в министерстве.

Согласно данным министерства, в январе-октябре этого года экспорт из Измира в Азербайджан также вырос на 5,30 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 53,945 миллиона долларов.

"В октябре 2019 года экспорт из указанных городов в Азербайджан составил 108,869 миллиона долларов" - отметили в министерстве.

Согласно информации, за указанный период экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 46,39 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 95,338 миллиона долларов.

"В октябре 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 12,65 процента, по сравнению с показателем за октябрь 2018 года и составил 8,214 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Согласно данным министерства, в октябре этого года, экспорт из Измира в Азербайджан сократился на 9,94 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5,317 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2019 года в целом, экспорт из Турции в Азербайджан увеличился на 7,53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,272 миллиарда долларов.

Экспорт из Турции в Азербайджан в октябре 2019 года вырос на 25,43 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 152,913 миллиона долларов.

Напомним что в январе-октябре 2019 года экспорт Турции вырос на 1,60 процента, по сравнению с показателями экспорта аналогичного периода 2018 года составив 137,064 миллиарда долларов.

В октябре экспорт Турции сократился на 0,33 процента по сравнению с октябрем 2018 года составив 15,229 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu

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