Какие сектора экономики Турции привлекают иностранных инвесторов?

28 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

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