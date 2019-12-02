Турпоток из Грузии в Турцию вырос более чем на 10%

2 декабря 2019 16:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В октябре Турцию посетили свыше 100 тыс. туристов из Израиля и США
Турция 14:13
В октябре Турцию посетили свыше 60 тыс. туристов из Азербайджана
Турция 29 ноября 12:47
В сентябре Турцию посетили свыше 200 тыс. туристов из Украины – министерство
Турция 25 ноября 11:15
Резко выросло число иранских туристов, посетивших Турцию в сентябре
Турция 22 ноября 12:21
Растет количество грузинских туристов, посетивших Турцию в сентябре 2019 года
Турция 21 ноября 11:14
В сентябре Турцию посетили свыше 100 тыс. туристов из США и Израиля
Турция 16 ноября 09:58
Лента новостей
Нахчыванская компания наладит экспорт тысячелистника в Европу
Бизнес 18:07
Ашхабад и Сеул укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 18:06
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Европа 17:53
Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
Культура 17:52
Реструктуризирован Кабмин Азербайджана
Политика 17:52
Epsilon начала мобилизацию спецтехники для строительства газопроводов в Узбекистане
Энергетика 17:47
Свыше 20% трудовых мигрантов из Казахстана направляются в Китай
Бизнес 17:44
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Бизнес 17:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге
Политика 17:36