БАКУ/Trend/ - В Анкаре произошло землетрясение силой в 3,2 балла, передает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По сообщениям, землетрясение произошло в 12:06 по местному времени на глубине 10 километров, пострадавших нет, однако подземные толчки вызвали панику среди населения.

Отметим, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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