В октябре свыше 3 млн туристов прибыли в Турцию воздушным транспортом

3 декабря 2019 14:25 (UTC+04:00)

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