Президент Эрдоган оценил итоги встречи в Лондоне

БАКУ /Trend/ - В Лондоне завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором наряду с главой турецкого государства приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценив итоги встречи, которая проходила за азкрытыми дверьми в течении 50-ти минут, отметил что он прошел очень хорошо.

На встрече с турецкой стороны также присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан и пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Переговоры, приуроченные к 70-летию Североатлантического альянса, состоялись в рамках саммита НАТО.

В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании по итогам саммита говорится, что лидеры Великобритании, Турции, Франции и Германии договорились продолжать борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, а также способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.

Президент Эрдоган, в заключительный день визита в Соединенное Королевство примет участие в церемонии открытия мечети в Кембридже. Главу Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик, депутат Партии справедливости и развития от Измира Бинали Йылдырым, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь администрации президента Ибрагим Калын.

Напомним, что саммит НАТО проходит в Лондоне 3-5 декабря.

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