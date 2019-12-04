Турция - важный и стратегический партнер НАТО - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Турция - важный и стратегический партнер НАТО, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Cтолтенберг отметил, что Турция ведет активную борьбу с террористической организацией «Исламское государство» ( ИГ)

«Без использования военных баз на территории Турции невозможно было бы победить террористов ИГ», - сказал он.

Как сказал ранее Столтенберг, ни одна страна-член НАТО не пострадала от террора так, как Турция.

По его словам, НАТО понимает опасения Турции в связи с ситуацией на севере Сирии.

«Мы будем бороться с терроризмом вместе», - сказал генсек НАТО.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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