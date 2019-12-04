Турция — самый надежный партнер НАТО – президентская администрация Турции

БАКУ /Trend – Турция является самым надежным партнером НАТО всегда предпринимала усилия по обеспечению коллективной безопасности, сказал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает в среду Trend.

Алтун отметил, что Турция активно ведет борьбу против террористических организаций, и союзники Анкары должны ее поддержать ее в этой борьбе.

По его словам, союзники Турции по НАТО также должны выполнять обязательства перед Анкарой и прекращать поддержку YPG/PYD.

Алтун также отметил, что Турция не намерена идти на какие-либо уступки в вопросе своей национальной безопасности.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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