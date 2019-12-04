Турция — самый надежный партнер НАТО – президентская администрация Турции

4 декабря 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Турция является самым надежным партнером НАТО всегда предпринимала усилия по обеспечению коллективной безопасности, сказал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает в среду Trend.

Алтун отметил, что Турция активно ведет борьбу против террористических организаций, и союзники Анкары должны ее поддержать ее в этой борьбе.

По его словам, союзники Турции по НАТО также должны выполнять обязательства перед Анкарой и прекращать поддержку YPG/PYD.

Алтун также отметил, что Турция не намерена идти на какие-либо уступки в вопросе своей национальной безопасности.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция - важный и стратегический партнер НАТО - Столтенберг
Турция 13:42
Оборонные расходы стран НАТО вырастут
Европа 13:11
Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
Европа 05:55
Джонсон заявил, что НАТО должна активно обсуждать новые типы угроз безопасности альянса
Европа 04:03
Политолог: Азербайджан — единственная на Южном Кавказе страна, проводящая независимую политику (ВИДЕО)
Политика 3 декабря 15:27
Дональд Трамп: США хотят заключить договор о контроле над вооружениями
США 3 декабря 15:04
Лента новостей
AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
ИКТ 14:33
Крупнейший оператор связи в Казахстане привлекает услуги по строительству линий связи
Тендеры 14:31
Парламент Азербайджана 5-го созыва приостановил законодательную деятельность
Политика 14:26
Американский корабль перевез 27 тыс.тонн пшеницы в Грузию
Бизнес 14:23
В Азербайджане растет число иранских туристов
Туризм 14:11
Число прибывших в Азербайджан иностранцев выросло более чем на 11%
Туризм 14:08
В Азербайджане планируются налоговые преференции для развития туризма
Туризм 13:54
Армения должна выполнить три основные требования Анкары - турецкий дипломат
Турция 13:43
Турция - важный и стратегический партнер НАТО - Столтенберг
Турция 13:42