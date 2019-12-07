Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию

ВС Турции покинут Сирию только после того, как ее об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не уйдем из Сирии до тех пор, пока сирийский народ не скажет :"Спасибо, теперь вы можете уйти", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что Турция намерена в Сирии "до конца использовать свои полномочия, вытекающие из международного права".

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

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