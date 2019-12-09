Грузоперевозки из Турции в Азербайджан выросли

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 29,307 тысячи грузоперевозок турецкими грузовиками, что на два процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сказали Trend в Ассоциации международных перевозчиков (UND) Турции.

"На Азербайджан приходится 2,76 процента от совокупного объема перевалки грузов из Турции грузовыми автомобилями за отчетный период", - сказали в ассоциации.

Как отметили в UND, за указанный период из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) была осуществлена перевалка грузов 17,837 тысячи грузовиками, что на 39 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"За отчетный период на долю НАР пришлось 1,68 процента грузовых перевозок из Турции", - сказали в Ассоциации.

Было отмечено, что в январе-ноябре 2019 года турецкие грузовики осуществили 8,291 тысячи грузоперевозок из Азербайджана, что на 69 процентов больше по сравнению показателями аналогичного периода 2018 года.

"В январе-ноябре 2019 года азербайджанскими грузовиками осуществлено 7,047 тысячи грузоперевозок в Турцию, что на 15 процентов больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года", - сказали в UND.

Как отметили в UND, в январе-ноябре 2019 года зарубежные перевозки турецкими грузовиками составили 1,060 миллиона единиц, увеличившись, на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"В январе-ноябре 2019 года на долю грузоперевозок из Турции турецкими грузовиками пришлось 77,69 процента, от общего объема перевалки грузов автотранспортом", - сказали в UND.

Было отмечено, что в январе-ноябре 2019 года грузоперевозки иностранными грузовиками по территории Турции составили 234,109 тысяч единиц, увеличившись на три процента по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

"В январе-ноябре 2019 года доля грузоперевозок из Турции иностранными грузовиками составила 22,31 процента", - сказали в UND.

Согласно информации UND, в январе-ноябре 2019 года из зарубежных стран было осуществлено 337,808 тысячи единиц грузоперевозок посредством турецких грузовиков.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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