Турция увеличила товарооборот с Беларусью почти на $30 млн

10 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Беларусью вырос на 29,737 миллиона долларов по сравнению с октябрем прошлого года, составив 71,283 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 58,603 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 12,680 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Беларусь в январе-октябре 2019 года вырос на 42,600 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 560,506 миллиона долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 424,618 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 135,888 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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