Евросоюз должен отказаться от двойных стандартов – МИД Турции

11 декабря 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ЕС должен прекратить применение двойных стандартов в отношении Анкары, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу комментируя неудовольствие ЕС по поводу соглашения, заключенные между Турцией и Ливией.

Об этом, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил что, Турция и ЕС должны сотрудничать и укреплять отношения.

« Турция, как и ранее, выступает за решение проблем путем диалога» - сказал Чавушоглу.

Напомним, что накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если правительство Ливии попросит у Турции поддержку, Анкара может направить туда военный контингент.

По словам Эрдогана, Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу.

«Турция готова оказать Ливии любую поддержку» - сказал Эрдоган.

Напомним, что Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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