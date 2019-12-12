БАКУ /Trend/ - "Проект F-35 больше не является техническим вопросом либо вопросом оборонной промышленности, он стал неотъемлемой частью внутренней политики США", - отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Кабинета министров страны в Анкаре заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Политические силы в США используют проект по созданию истребителей пятого поколения F-35 в качестве средства для достижения своих целей на внутренней арене", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Коснувшись темы возвращения на родину сирийских беженцев И. Калын отметил что оно (возвращение беженцев) будет основано на принципах безопасности, доброволия и достоинства.

Пресс-секретарь Президента добавил участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве сопредседателя в Глобальном форуме по вопросам беженцев, который пройдет 17-18 декабря в Женеве, как ожидаемое.

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