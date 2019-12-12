Турция экспортировала в Азербайджан продукции оборонпрома на более чем $36 млн (Эксклюзив)

12 декабря 2019 11:05 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турция незначительно увеличила экспорт кожаных изделий в Азербайджан
Турция 11:44
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан почти на 16% (Эксклюзив)
Турция 11:23
В январе-ноябре 2019 г. Турция экспортировала в Азербайджан электротовары на более чем $150 млн
Турция 10:46
В январе-ноябре 2019 года Турция экспортировала в Азербайджан химпродукты на сумму свыше $293 млн (Эксклюзив)
Турция 11 декабря 10:25
Турция экспортировала в Азербайджан товары оборонной промышленности на сумму свыше $36 млн (Эксклюзив)
Турция 11 декабря 10:22
В январе-ноябре 2019 г. Турция экспортировала в Азербайджан одежду на более чем $40 млн
Турция 11 декабря 09:41
Лента новостей
Сергей Марков: Гейдар Алиев обеспечил стабильность и создал прочную основу современного Азербайджана
Политика 12:17
На Азербайджан приходится более 77 % стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 12:16
Из Турции в Туркменистан было осуществлено свыше 11 тысяч грузоперевозок
Турция 12:13
Узбекистан может увеличить экспорт плодоовощной продукции в Иран
Бизнес 12:09
Грузоперевозки из Турции в Узбекистан выросли на более чем 20%
Турция 12:06
Узбекистан обязал майнеров платить за энергию в 3 раза больше
Энергетика 12:04
В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике
Другие страны 12:01
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане
Энергетика 12:00
В Британии начались внеочередные выборы в парламент
Европа 12:00