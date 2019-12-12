Турция экспортировала в Словакию товары оборонной промышленности на сумму $200 млн – министерство

12 декабря 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Словакию сократился на 38,56 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 214,420 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Словакию также сократился в 74,52 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 28,060 тысячи долларов.


В министерстве отметили что, за январь-ноябрь совокупный экспорт Турции в Словакию вырос на 8,48 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составив 539,461 миллиона долларов.

При этом экспорт Турции в Словакию в ноябре 2019 года сократился на 3,57 процента, составив 51,701 миллиона долларов.

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 14,139 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 68,11 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 2,068 миллиарда долларов.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,31 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 15,494 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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