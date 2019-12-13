Главное управление аэропортов Турции объявило тендер

13 декабря 2019 15:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минэнергетики Турции приостановило участие компании «ÖZEL KAZAN» в тендере
Энергетика 11 декабря 17:58
Турецкая энергетическая компания объявила тендер
Турция 10 декабря 10:59
Турецкая жандармерия привлекает иностранных страховщиков
Турция 5 декабря 10:41
Жандармерия Турции объявила тендер на страхование транспортных средств
Турция 5 декабря 10:37
Минздрав Турции объявил тендер
Турция 5 декабря 10:32
Управление полиции Турции привлечет иностранных страховщиков
Турция 25 ноября 10:15
Лента новостей
В Азербайджане начался отбор участников бизнес-инкубаторов
Бизнес 15:40
Выросло среднемесячное количество туристических визитов жителей Грузии
Туризм 15:35
В Узбекистане "средний бизнес" освободят от НДС
Финансы 15:29
Анар Багиров: Следует узаконить юридическую помощь как за физическое, так и моральное насилие
Общество 15:25
Французский Proparco выделил кредит узбекскому "Хамкорбанку"
Финансы 15:23
Претензии армян не могут быть средством политического давления на Анкару – правительство Турции
Турция 15:17
США инвестируют в управление водными ресурсами Туркменистана
Финансы 15:16
Ввиду отсутствия избирательного потенциала, так называемый "Национальный совет" прибегает к грязным уловкам - депутат
Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Российско-азербайджанские отношения будут поступательно развиваться на благо наших стран, народов
Политика 15:07