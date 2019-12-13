Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан почти на 16% (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт турецкой стали в Азербайджан вырос на 15,94 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 108,767 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Экспорт турецкой стали в ноябре 2019 года вырос на 30,77 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 10,653 миллиона долларов.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт Турции в Азербайджан вырос на 9,13 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,429 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 24,76 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 157,499 миллиона долларов.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт стали из Турции вырос на 6,99 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 72,135 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт стали из Турции сократился на 36,05 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 5,703 миллиарда долларов.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019 год) экспорт стали из Турции вырос на 11,25 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 79,854 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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