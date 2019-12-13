Парламент Турции осудил резолюцию Сената США по 1915 году

13 декабря 2019 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пять фракций в Великом национальном собрании (парламенте) Турции выступили с совместным заявлением, в котором осудили принятие Сенатом США резолюции, признающей события 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого «геноцида армян», передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также CHP (Республиканская народная партия), HDP (Народная демократическая партия), MHP (Партия национального действия) и İYİ Parti (Хорошая партия).

Накануне Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого «геноцида армян».

Документ был предложен сенатором от Демократической партии США от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом и республиканцем Тедом Крузом (штат Техас).

Резолюции Сената не имеют силы закона и носят рекомендательный характер. Таким образом, члены верхней палаты Конгресса США выражают свою позицию по тому или иному вопросу. Исполнительная власть наделена правом игнорировать подобного рода документы.

МИД Турции осудил действия Сената США.

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