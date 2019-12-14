Минтранспорта Турции приостановило участие компании «CANLIOĞLU TURİZM» в тендерах

14 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

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