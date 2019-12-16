Растет число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2019 года выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-ноябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло на 57,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В частности, в январе-ноябре 2019 года посредством Службы занятости Азербайджан посетили 44 гражданина Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 18,053 тысячи граждан Турции, что на 19 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В ноябре 2019 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 113,035 тысячи граждан, что на 3,7 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Из общего числа трудоустроенных 31,9 процента — женщины, 68,1 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в ноябре 2019 года 98,7 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В ноябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,026 миллиона человек, из которых 50,4 процента - женщины, 49,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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