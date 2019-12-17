В январе-ноябре граждане Азербайджана приобрели в Турции более тысячи объектов недвижимости

17 декабря 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1045 объектов недвижимости, что на 39 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 91 объект недвижимости.

В ноябре 2019 года в Турции были проданы 138,372 тысячи объектов недвижимости, что на 54,4 процента больше по сравнению с ноябрем 2018 года.

В ноябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 3,988 тысячи объектов недвижимости, что на 14,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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