Экспорт оборонной промышленности из Турции в Грузию вырос почти на 40 процентов

БАКУ/Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Грузию вырос на 37,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 3,969 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Грузию также вырос на 107 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 670,720 тысячи долларов.

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 14,139 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 68,11 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 2,068 миллиарда долларов.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,31 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 15,494 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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