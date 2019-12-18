В Турции задержаны более 40 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Балыкесир задержаны 44 нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконным путем проникуть на территорию греческого острова Мидилли, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, нелегалы были задержаны сотрудниками жандармерии.

Из них 43 человека являются гражданами Афганистана, один - гражданином Сомали.

Мигранты были переданы в соответствующие органы.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

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