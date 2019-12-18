Турция экспортировала в Казахстан электротовары на сумму более $80 млн (Эксклюзив)

18 декабря 2019 14:18 (UTC+04:00)

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